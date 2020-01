Ο 34χρονος Αμερικανός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έλυσε πρόωρα τη συνεργασία του με την Μπάγερν Μονάχου και όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς θα κλείσει την εφετινή σεζόν στη γαλλική λίγκα με τη Λιμόζ.

Ο Νέλσον μετράει 6.6 πόντους, 2.4 ασίστ και 2.2 ριμπάουντ μ.ό. σε 69 συμμετοχές στην EuroLeague.

DeMarcus Nelson is the new player of Limoges, France! #BeoBasket

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) January 29, 2020