Φοβερός Ουόκαπ κόντρα στην Άλμπα.

Ο παικτης της Ζαλγκίρις κατάφερε να σκοράρει με ταμπλό, ενώ έπεφτε προς τα πίσω.

.@twalkup23 SOMEHOW gets the shot to fall#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/VWt425X4Ll

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 24, 2020