Sold out το Εφές - Μακάμπι! (pic)

Φοβερή ατμόσφαιρα θα δημιουργήσουν σε ακόμη ένα ματς οι φίλοι της Εφές στο ματς με τη Μακάμπι.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν πως το ματς του Sinan Erdem (19:30) θα είναι sold out.

Αταμάν κόντρα στον Σφαιρόπουλο σε μια ματσάρα. Η Εφές πρώτη και στο 12-3, ενώ η ομάδα του λαού βρίσκεται στο 11-4.

Evimizde bir kez daha kapalı gişe oynuyoruz! Bu akşam oynayacağımız Maccabi FOX Tel Aviv karşılaşmasının biletleri de tükenmiştir! Maç günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunan Biletix gişesinde de bilet satışı olmayacaktır. Tüm basketbolseverlere teşekkürler! #BenimYerimBurası pic.twitter.com/qDvy9jcJrD

— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) December 26, 2019