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Sold out το Εφές - Μακάμπι! (pic)

Καρφίτσα δεν θα πέφτει στο Εφές-Μακάμπι, αφού οι Τούρκοι ανακοίνωσαν sold out!

Sold out το Εφές - Μακάμπι! (pic)

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Φοβερή ατμόσφαιρα θα δημιουργήσουν σε ακόμη ένα ματς οι φίλοι της Εφές στο ματς με τη Μακάμπι.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν πως το ματς του Sinan Erdem (19:30) θα είναι sold out.

Αταμάν κόντρα στον Σφαιρόπουλο σε μια ματσάρα. Η Εφές πρώτη και στο 12-3, ενώ η ομάδα του λαού βρίσκεται στο 11-4.

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