Ο Σέρχι Ροντρίγκεθ είναι γνωστός για την ικανότητά του στην πάσα και όχι μόνο.

Κόντρα στη Βαλένθια ο Ισπανός γκαρντ έβγαλε μία πανέξυπνη πάσα στον Μίτσοφ τον οποίο δεν κοίταζε όταν έφευγε η μπάλα από τα χέρια του.

Δείτε τη φάση...

Chacho SHOWTIME!

The no-look dime from @SergioRodriguez... with a little flourish#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/TT7q3DaRn1

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 19, 2019