Ολυμπιακός - Χίμκι: Ανατροπή 9 πόντων σε 57 δευτερόλεπτα!

Ανατροπή που θύμισε παλιό Ολυμπιακό έκαναν οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στην Χίμκι. Με το σκορ στο 87-96 και 57 δευτερόλεπτα να απομένουν για την λήξη του ματς οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το... θαύμα τους.

Ο Πρίντεζης μείωσε αρχικά με τρίποντο, ακολούθησε λάθος επαναφορά των Ρώσων και νέο τρίποντο από τον Πολ (93-96). Ο Ολυμπιακός επέλεξε να παίξει άμυνα και η Χίμκι υπέπεσε σε παράβαση 24 δευτερολέπτων.

Ο Σπανούλης με νέο τρίποντο ισοφάρισε στους 96 πόντους, με την Χίμκι να μην σουτάρει καν στον χρόνο που της απέμενε. Κάπως έτσι το θρίλερ στο ΣΕΦ πήγε στην παράταση.

