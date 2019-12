Ρικ, αργούν τα… τούβλα;

Ανήμερα τον χθεσινό αγώνα στη Βαρκελώνη κι αφού το προηγούμενο βράδυ (όπως είχε συμβεί και στις 8 του περασμένου Ιανουαρίου) είχε συναντήσει το κολεγιακό παιδί του, Κάιλ Κούριτς, φρόντισε κιόλας να του στείλει ένα μήνυμα μέσω του Twitter στο οποίο φροντίζει να δραστηριοποιείται συχνά πυκνά…

«Now take it easy tonight on your coach», ο μεθερμηνευόμενον, «απόψε χαλάρωσε λίγο με τον προπονητή σου»!

Καλό παιδί, ο Κούριτς. Χαλάρωσε. Δυο τρίποντα έβαλε κι αυτό ήταν όλο, αλλά δεν συνέβη το ίδιο με τον Νίκολα Μίροτιτς και κυρίως με τον Μάλκολμ Ντιλέινι που ενταφίασε στο τέλος τα όνειρα του Παναθηναϊκού.

Και να ‘ταν μόνο αυτό; Του χάλασε τη ζαχαρένια μετά τις τέσσερις απανωτές νίκες και τον ανάγκασε να εισέλθει βιαίως στον διαβολομήνα που ξανοίγεται μπροστά του με ντέρμπι που εμπίπτουν στην κατηγορία του πάρ’ το ένα και χτύπα το άλλο!

Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε, Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Καλίνιγκραντ, Αρμάνι στο Μιλάνο, ένας πρόωρος Γολγοθάς κι ας είναι μέρες Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων…

Είναι επίσης και μέρες… μπάτζετ το δίχως άλλο!

Εκτός από δυνατοί όλοι αυτοί οι αντίπαλοι είναι και εύποροι, πάει να πει το φυσάνε το χρήμα και το σπρώχνουν, αλλά, διάβολε, τα ευρώ δεν παίζουν μπάσκετ και όπως ορθώς επισήμανε χθες το βράδυ ο Πιτίνο, «ούτε πιέζουν στην άμυνα, ούτε κάνουν καλά block out, ούτε κατεβάζουν τα ριμπάουντ»!

Ουδέν αληθέστερον και ακριβέστερον τούτου…

Απ’ ό,τι είπε ο ίδιος, του Αμερικανού προπονητή (πρέπει να) του είχαν ζαλίσει τις τελευταίες ημέρες τον έρωτα με τη διαφορά του μπάτζετ των δυο ομάδων και γι’ αυτό τα έχωσε στη συνέντευξη Τύπου και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η Μπαρτσελόνα δεν νίκησε επειδή έχει μεγάλο προϋπολογισμό και ακριβοπληρωμένους παίκτες, αλλά διότι έπαιξε με μεγάλη καρδιά».

Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που του μίλαγαν για το μπάτζετ, αλλά όντως ο Πιτίνο έχει μια απέχθεια σε αυτές τις αναγωγές και μάλιστα την είχε φανερώσει και πέρυσι...

Πάλι καλά που δεν φόρτωσε τόσο, ώστε να γυρίσει κιόλας να πει «άντε γα…ε κι εσείς κι ο γρύλος σας!

Εκτός από το μπάτζετ ο Πιτίνο αναφέρθηκε και στα βασικά του μπάσκετ, στα οποία ως προπονητής που γαλουχήθηκε και διέπρεψε στο κολεγιακό μπάσκετ έχει σε πολύ μεγάλη υπόληψη και τα θεωρεί το άπαν στο μπάσκετ: επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγει τέτοια κουβέντα, το έκανε πλειστάκις και στην περυσινή σεζόν με αποκορύφωμα τις εμμονικές, αλλά δικαιολογημένες, αναφορές του στην καμπύλη του σουτ.

Τα βασικά, λοιπόν. Ta fundamentals, όπως ωρύονταν ο Φαίδων Ματθαίου και ο Θέμης Χολέβας σε ένα σεμινάριο που είχα παρακολουθήσει στις αρχές της δεκαετίας του ’80 στον Άγιο Κοσμά…

Κοινώς η πάσα, η ντρίμπλα, το σουτ και τα συμπαρομαρτούντα αυτών…

Ο Πιτίνο δεν είναι ο πρώτος προπονητής που έκανε δημόσιες αναφορές και παρατηρήσεις σχετικά με το έλλειμμα των παικτών του σε αυτά. Το ίδιο είχε κάνει με πολύ πιο άκομψο τρόπο ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς στις 31 Ιανουαρίου του 1996, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στη Λισαβόνα και με παρεμφερές κιόλας (με το χθεσινό) σκορ…

Τότε η Μπενφίκα είχε επιβληθεί με 96-87 προεξάρχοντος του διαβόητου Κάρλος Λισμπόα που έβαλε 32 πόντους (1/4δ., 6/15τρ., 12/12β.) και ο εξάψαλμος του Μπόζα ακούσθηκε μέχρι το Μαρούσι, με κύριους αποδέκτες τον Φραγκίσκο Αλβέρτη και τον Νίκο Οικονόμου…

Το τι είπε τότε ο… στόμας του δεν περιγράφεται, θυμάμαι ωστόσο ότι τους κατηγόρησε αφενός επειδή δεν ήξεραν, λέει, τα βασικά του μπάσκετ και αφετέρου επειδή δεν φερόντουσαν ως πραγματικοί επαγγελματίες!

Μπροστά σ’ αυτά, το συνηθισμένο σιχτίρισμα στον Ντομινίκ ήταν πταίσμα!

Πώς σκοπεύει να διορθώσει τώρα την κατάσταση ο Πιτίνο; Με σκληρή δουλειά στην προπόνηση, που όπως έλεγε πάλι ο Μάλκοβιτς, «είναι ένας αγώνας χωρίς κόσμο»! Θα επιδιώξει επίσης να τη διορθώσει με παρατηρήσεις, με πολύ μπούρου, μπούρου προς τους παίκτες, ίσως και με εκείνη την άσκηση με τα τούβλα!

Τι ν’ τούτο πάλι με τα τούβλα; Α, πρόκειται μια πολύ… χαριτωμένη ιστορία που έχει να κάνει με ένα βασανιστήριο στο οποίο συνήθιζε να υποβάλει ο Πιτίνο τους παίκτες του, όταν αισθανόταν ότι δεν έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους στην προπόνηση ή για να τους σκληραγωγήσει ακόμη περισσότερο. Σε τι συνίστατο; Τους ανάγκαζε είτε να τρέχουν, είτε να κάνουν τα πλάγια βήματα στην άμυνα κρατώντας από ένα τούβλο σε κάθε χέρι!

Αυτό πάντως δεν το έκανε μονάχα ο Πιτίνο, αλλά και ο συχωρεμένος ο Φαίδων Ματθαίου. Μάλιστα ο νυν μάνατζερ του Ηφαίστου Λήμνου και της εθνικής ομάδας, Κώστας Κότσης θυμάται πως «όταν ήμασταν στην εφηβική ομάδα του Περιστερίου και κάναμε προπόνηση στην αίθουσα του ΙΑ’ Γυμνασίου, όχι μόνο μας έβαζε να κρατάμε τούβλα, αλλά πρόσεχε κιόλας να μην γδαρθούν τα χέρια μας. Πώς; Έστειλε τον τότε έφορο μας, τον Γιάννη Θεοδωρόπουλο σε μια μοδίστρα και της ζήτησε να φτιάξει υφασμάτινα σακουλάκια στο μέγεθος ενός τούβλου για να τα βάζουμε μέσα και να μην κινδυνεύουμε να πληγωθούμε»!!!

Εκτός από το μαρτύριο με τα τούβλα, ο Αμερικανός προπονητής επεφύλασσε και άλλα καψόνια στους παίκτες του. Ένα από αυτά ήταν να σταματάει ξαφνικά την προπόνηση, να παίρνει το βλοσυρό ύφος του και να διατάζει έναν παίκτη «φύγε όπως είσαι, βγάλε τα παπούτσια του μπάσκετ, βάλε παπούτσια τρεξίματος, κάνε τον γύρο του σχολείου (σ.σ. τρία ή και παραπάνω μίλια) και γύρνα εδώ για να συνεχίσουμε την προπόνηση, σε δέκα πέντε λεπτά. Εάν αργήσεις θα τιμωρήσω και τους υπόλοιπους παίκτες»!!!