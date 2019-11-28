  • gazzetta.gr
  • euroleague.net
  • Presented by Tirkish Airlines
 CLOSE
MENU
Presented by Tirkish Airlinesgazzetta.grsportingbet.gr

ΑΡΧΙΚΗΜΠAΣΚΕΤEUROLEAGUEΕΙΔΗΣΕΙΣFENERBAHCE ISTANBUL
από

Off με Χίμκι ο Ντε Κολό (pic)

H Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε πως ο Νάντο Ντε Κολό δεν θα παίξει κόντρα στην Χίμκι (19:45).    

Off με Χίμκι ο Ντε Κολό (pic)

Ζήσε τη δράση της Euroleague! 21+ ΠΑΙΞΕ ΝΟΜΙΜΑ

Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί η Φενέρ κόντρα στην Χίμκι. Σε εκείνες των Γιαν Βέσελι, Λίο Βέστερμαν και Νίκολα Κάλινιτς, ήρθε να προστεθεί ακόμα μία.

Όπως ενημέρωσαν οι Τούρκοι, ο Νάντο Ντε Κολό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα στην αναμέτρηση με τους Ρώσους.

Η ανάρτηση της Φενέρ 

Tags

Σχετικά Άρθρα
Βεζένκοφ: «Μην κάνουμε βήμα πίσω, χάσαμε πολλά ματς στην έδρα μας»
14:03
0 ΣΧΟΛΙΑ
Βεζένκοφ: «Μην κάνουμε βήμα πίσω, χάσαμε πολλά ματς στην έδρα μας»
Ο Αλέξανδρος Βεζένκοφ μίλησε για το ματς του Ολυμπιακού με την Αρμάνι (29/11, 21:30) και τόνισε πως οι Πειραιώτες δεν θα πρέπει να κάνουν πισωγύρισμα...
Κεμζούρα: «Ποιότητα και συγκέντρωση για 40 λεπτά με Αρμάνι»
13:49
0 ΣΧΟΛΙΑ
Κεμζούρα: «Ποιότητα και συγκέντρωση για 40 λεπτά με Αρμάνι»
Ποιότητα και συγκέντρωση θα πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια του ματς με την Αρμάνι (29/11, 21:30), όπως δήλωσε ο Κεστούτις Κεμζούρα.
Ρίβερς: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ όταν έφυγα από τον Παναθηναϊκό!»
13:46
0 ΣΧΟΛΙΑ
Ρίβερς: «Σκέφτηκα να αποσυρθώ όταν έφυγα από τον Παναθηναϊκό!»
Ο Κέι Σι Ρίβερς αποκάλυψε το καλοκαίρι που έφυγε από τον Παναθηναϊκό σκέφτηκε να σταματήσει την καριέρα του, αφού δεν είχε κάποια πρόταση στα χέρια...
Σχόλια

Τελευταία Νέα

LIQUID MEDIA

LIQUID MEDIA NETWORK

gazzetta.gr reader.gr insider.gr jenny.gr Akis Petretzikis Luben neopolis.gr the home issue