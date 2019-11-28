Off με Χίμκι ο Ντε Κολό (pic)

Με πολλές απουσίες θα παραταχθεί η Φενέρ κόντρα στην Χίμκι. Σε εκείνες των Γιαν Βέσελι, Λίο Βέστερμαν και Νίκολα Κάλινιτς, ήρθε να προστεθεί ακόμα μία.

Όπως ενημέρωσαν οι Τούρκοι, ο Νάντο Ντε Κολό δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα στην αναμέτρηση με τους Ρώσους.

Η ανάρτηση της Φενέρ

Bilgilendirme | Oyuncumuz Nando De Colo’nun sağlık durumu, bugün öğle saatlerinde yaptığımız idmanın ardından tekrar değerlendirilmiş ve sporcumuzun bu akşamki maç kadrosunda yer almamasına karar verilmiştir. pic.twitter.com/Ukh9LwptBJ

— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 28, 2019