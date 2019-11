Πιτίνο: «Πακετάρω για Ελλάδα» (pic)

Ο Αμερικανός προπονητής προανήγγειλε την άφιξή του στην Αθήνα ενώ έκανε και τις... καθιερωμένες προβλέψεις του για το φετινό κολεγιακό πρωτάθλημα.

«Πακετάρω για Ελλάδα» ανέφερε αρχικά στο tweet του και συνέχισε: «Τώρα για να δούμε εάν καταφέρω να διαλέξω σωστά τον πρωταθλητή του NCAA για τρίτη χρονιά στη σειρά. Ποιος θα ήθελα να το κατακτήσει; To Κεντάκι, το Λούιβιλ, το Τέξας Τεκ, το Γκονζάγκα. Ποιος θα μπορούσε; Το Βιρτζίνια, το Οχάιο Στέιτ, το Μίσιγκαν Στέιτ και το Άουμπουρν. Ποιος θα το πάρει; Το Ντιουκ!»

I’m packing for Greece, now let’s see if I can correctly pick the ncaa champion for the third year in a row. Who I would like to see crowned? UK, UL, TTU, Gonzaga. Who could be crowned? UVA, OhioSt, Michigan St, Auburn. Who will be crowned, @DukeMBB. Hope you’re happy warren!

— Rick Pitino (@RealPitino) November 24, 2019