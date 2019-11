Απίθανο καλάθι του Ντίξον κόντρα στη Βιλερμπάν.

Ο γκαρντ της Φενέρ πέτυχε ένα απίθανο buzzer beater στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.

Δείτε τι έκανε.

It's ALL happening for @FBBasketbol@BobbyDixon20 with the CIRCUS shot to beat the buzzer#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uwdOqQOFgX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 22, 2019