Ζάλγκιρις: «Βλέπει» και Βαστούρια της Ράστα Βέχτα (pic)

Μετά το «διαζύγιο» με τον Άλεξ Πέρεζ, η λιθουανική ομάδα ψάχνει γκαρντ προκειμένου να τον αντικαταστήσει. Ο παίκτης της Ράστα Βέχτα φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο της Ζάλγκιρις σύμφωνα με τον δημοσιογράφο. Ντονάτας Ουρμπόνας.

Πάντως δεν είναι και ο μοναδικός. Φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λορένζο Μπράουν του Ερυθρού Αστέρα, ενώ τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει ο πάλαι ποτέ Αμερικανός του Παναθηναϊκού, Κέι Σι Ρίβερς.

Zalgiris expressed a big interest in Vechta guard Steve Vasturia, but Germans aren't willing to let their leader go, I was told. Another player on Saras list is Lorenzo Brown from Crvena zvezda but the agreement is not very likely. KC Rivers also remains under Zalgiris radar.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) November 20, 2019