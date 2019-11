Ο Ντέρικ Ουίλιαμς πήρε τα βήματα και τελείωσε τη φάση με κάρφωμα στο καλάθι των Βαυαρών έπειτα από την πάσα του Νάντο Ντε Κολό!

Δείτε τη φάση

When the two new signings combine, there are usually fireworks @NandoDeColo x @DWXXIII #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1wkeiQg2GS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2019