Στο πρώτο δεκάλεπτο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας είχε το προβάδισμα στο σκορ απέναντι στη Μπάγερν, όμως ως προς το θέαμα... κυριάρχησαν οι Γερμανοί.

Ο Ντανίλο Μπαρτέλ σταμάτησε με εντυπωσιακό τρόπο την επίθεση των γηπεδούχων και στη συνέχεια της φάσης ο Γρεγκ Μονρό κάρφωσε εντυπωσιακά.

.@fcb_basketball show transition basketball at its best @M10OSE finishes with AUTHORITY #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8rqPWjMmgV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 10, 2019