Με αυτό το καλάθι, ο Λιθουανός γκαρντ κατάφερε να «ψαλιδίσει» την διαφορά από την Μπασκόνια και να μειώσει σε 30-37 με το τέλος της δεύτερης περιόδου.

Δείτε το τρίποντο του Γκριγκόνις με το οποίο πρόλαβε και το χρονόμετρο.

Marius Grigonis comes up BIG for @bczalgiris with a clutch Buzzer Beater to close out the second quarter #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ViXgb003xh

— EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2019