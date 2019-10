Πιτίνο: «Καλή επιτυχία Παναθηναϊκέ, σε στηρίζω»! (pic)

Το «τριφύλλι» κάνει πρεμιέρα στην Euroleague κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και κάποιος δεμένος πλέον με την ομάδα, δεν ξεχνά τους «πράσινους».

Ο Ρικ Πιτίνο πέρασε έξι μήνες στον Παναθηναϊκό, λάτρεψε την ομάδα και την Ελλάδα, και δεν θα μπορούσε να μην την στηρίζει στο ευρωπαϊκό ταξίδι του.

Ο Αμερικανός προπονητής «τιτίβισε» λίγο πριν το πρώτο τζάμπολ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, λέγοντας: «Καλή επιτυχία Παναθηναϊκέ! Σε στηρίζω από τις ΗΠΑ!».

Good Luck Panathinaikos-pulling for you from the states.

— Rick Pitino (@RealPitino) October 3, 2019