Ο Γάλλος ψηλός είχε μείνει εκτός γηπέδων από τον προηγούμενο Φεβρουάριο, λόγω τραυματισμού στο πόδι.

Πλέον, είναι έτοιμος για δράση κι έχει αρχίσει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν με την Φενέρ.

«Πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν με την Φενέρ. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στο παρκέ με την ομάδα. Ανυπομονώ για την Euroleague και το τούρκικο πρωτάθλημα», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

First practice of this new season with @FBBasketbol @Fenerbahce, happy to get back on the court with the team !

Already can’t wait for @EuroLeague and @basketsuperligi to start pic.twitter.com/1e9DC1CZVh

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) August 26, 2019