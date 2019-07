Ανέβηκε επίπεδο με Έισι η Μακάμπι! (pic & vid)

Την δική της βόμβα πυροδότησε η Μακάμπι.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου ανακοίνωσε τον πρώην NBAer, Κουίνσι Έισι, ανεβαίνοντας επίπεδο στη ρακέτα της.

Στο παρελθόν έχει παίξει σε Νικς, Σανς, Τίμπεργουλβς, Κινγκς και Μάβερικς, ενώ η σεζόν που μας πέρασε τον βρήκε στην Κίνα και τους Leopards

Στην καριέρα του στο ΝΒΑ μέτρησε 4.9 πόντους και 3.5 ριμπάουντ μέσο όρο.

Welcome to Maccabi @QuincyAcy

Read morehttps://t.co/NIWH6E9HLF pic.twitter.com/c1akwMiV6f

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) July 31, 2019