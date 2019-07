Ενίσχυση για τη ρακέτα της Ζαλγκίρις.

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν τον Ζακ ΛεΝτέι, ο οποίος τη σεζόν που μας πέρασε έπαιξε στον Ολυμπιακό. Με τους Πειραιώτες μέτρησε 9.7 πόντους σε 30 ματς στη Euroleague.

H ανακοίνωση της ομάδας του Γιασικεβίτσιους

#Zalgiris rounds out the roster for new season with the signing of former @olympiacosbc man Zach LeDay. Welcome to #Kaunas, Zach!

https://t.co/3Cz7whp6Mc pic.twitter.com/3cfE44r3Hr

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 27, 2019