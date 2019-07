Στη Χίμκι ο Τζέρεμι Έβανς που ήθελε ο Μπλατ (pic)

Ο Ντέιβιντ Μπλατ είχε προχωρημένες επαφές με τον Τζέρεμι Έβανς ώστε να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα, αλλά ο Αμερικανός επέμενε να περιμένει το NBA.

Η Χίμκι πάντως έλαμψε την αντίστασή του παίκτη προσφέροντας του ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο, ο Έβανς ξέχασε το ΝΒΑ και δέχτηκε την πρόταση.

Η ομάδα της Μόσχας ανακοίνωσε την επιστροφή του Αμερικανού ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Χίμκι τη σεζόν 2016-17.

«Αποφάσισα να επιστρέψω στη Χίμκι διότι η ομάδα μου στάθηκε σε έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό που είχα στο παρελθόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε και να συνεχίσω τη δουλειά που αφήσαμε στη μέση πριν κάποια χρόνια» ανέφερε ο Εβανς.

⚡️@JeremyEvans40 возвращается в «Химки»! / Jeremy Evans returns to Khimki for the next season!#ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/nORVQvvLPa

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 25, 2019