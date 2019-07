Έσκασε η βόμβα: Επίσημα στην Μπάγερν ο Μονρό! (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μονάχου και θα κάνει για πρώτη φορά στην καριέρα του το υπερατλαντικό ταξίδι.

Ο Μονρό είχε επιλεγεί στο νούμερο 7 του draft το 2010 ενώ μετράει στην καριέρα του 632 παιχνίδια στο ΝΒΑ με 13,2 πόντους, 8,3 ριμπάουντ!

«Ο Γρεγκ είναι ταλαντούχος, πολύ έξυπνος και θα ταιριάξει τέλεια στην ομάδα μας. Ελπίζω να μην περιμένει κανείς έναν δεύτερο Ντέρικ Ουίλιαμς καθώς πρόκειται για έναν τελείως διαφορετικό παίκτη ο οποίος αγωνίζεται και σε διαφορετική θέση. Δεν είναι μόνο το μπασκετικό του IQ εκείνο που τον κάνει να ξεχωρίζει, αλλά πρόκειται και για έναν εξαιρετικό χαρακτήρα. Το ταλέντο και η εμπειρία του θα βοηθήσει πολύ την ομάδα μας» ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Μπάγερν, Ντανιέλε Μπαϊέσι.

