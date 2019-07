Πήρε Έρικσον η Άλμπα (pic & vid)

Δυναμώνει η Άλμπα ενόψει της νέας σεζόν.

Η ομάδα του Βερολίνου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκους Έρικσον, ο οποίος υπέγραψε 4ετές συμβόλαιο.

Ο Σουηδος αγωνίστηκε την περσινή σεζόν στην Γκραν Κανάρια.

Mε τον σύλλογο της Ισπανίας μέτρησε 10.4 πόντους μέσο όρο στη Eurolaegue.

Herzlich willkommen bei ALBA, Marcus Eriksson! Der 25-jährige schwedische Flügelspieler wechselt vom spanischen Top-Klub Gran Canaria zu uns. Er gilt als exzellenter Werfer, hat zuletzt in der EuroLeague 10,4 Punkte pro Spiel gemacht und unterschreibt für vier Jahre bis 2023. pic.twitter.com/lBqcLmJfRD

Ihr wollt wissen, was unser neuer Schwede offensiv so alles kann? Dann guckt euch sein Highlightvideo aus der letzten Spielzeit an und freut euch schonmal auf die neue Saison!https://t.co/nmhz6ytoYO #mitleibundseele

— ALBA BERLIN (@albaberlin) 20 Ιουλίου 2019