Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Sportando, Αντρέα Γκρόσι, ο Νέντοβιτς θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας: «Παρά τις φήμες ο Νεμάνια Νέντοβιτς θα συνεχίσει στην Ολίμπια Μιλάνο. Έχει συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο».

Despite the rumors @nedovic1624 will continue with Olimpia Milano, i was told. He has another year with the club.

— Andrea Grossi (@andregrossi13) 17 Ιουλίου 2019