Ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Κάουνας, όπως ανέφερε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ούρμπονας.

Ο Γκριγκόνις είχε κατά μέσο όρο φέτος 9.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, πανηγύρισε το πρωτάθλημα στη Λιθουανία, ενώ το 2017 κατέκτησε το BCL με την Τενερίφη και αναδείχθηκε MVP του Final 4.

Zalgiris Kaunas signed Marius Grigonis to a new three-year deal, according to sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 11 Ιουλίου 2019