Επίσημα Μπέρτανς στη Χίμκι (pics)

Ο 29χρονος Λετονός γκαρντ αποχώρησε στα μέσα της χρονιάς από την Αρμάνι για να «κυνηγήσει» το όνειρό του στο ΝΒΑ και πήγε στους Πέλικανς.

Η ομάδα της Νέας Ορλεάνης, όμως, δεν τον είχε άλλο στα πλάνα της κι έτσι επέστρεψε στην Euroleague, αφού βρήκε συμβόλαιο στη Χίμκι.

Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτησή του Μπέρτανς μέχρι το 2020-21.

@DairisBertans переходит в «Химки». Соглашение рассчитано на 2 сезона. / Dairis Bertāns joins Khimki on the two-year deal, welcome! #ХимкиМежсезонье19 pic.twitter.com/J3ISUCNlKM

Some SERIOUS shooting has arrived at @Khimkibasket!@DairisBertans signs on.

https://t.co/mEXK9aMoJW#GameON pic.twitter.com/pi07S4oWRq

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Ιουλίου 2019