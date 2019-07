Ζενίτ: Αμπρομάιτις διετίας (pics)

Η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Τιμ Αμπρομάιτις.

Ο Αμερικανός - με λιθουανικές ρίζες - φόργουορντ αγωνίστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στην Τενερίφη, με την οποία κατέκτησε το Basketball Champions League το 2017, ενώ αναδείχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν για το 2019.

Ο 29χρονος παίκτης υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Ζενίτ.

Тим Абромайтис — новый игрок «Зенита»! Наш клуб подписал двухлетний контракт с 29-летним американским форвардом.

Tim Abromaitis is our new player! Our club has signed 29 years old American forward for two years. #Zenitbasket pic.twitter.com/2Xr4c8pASB

— БК «Зенит» (@zenitbasket) 8 Ιουλίου 2019