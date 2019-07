Ερτέλ: «Έμεινα εκεί που ήθελα να είμαι!» (pic)

Ο Γάλλος πλέι μέικερ θα παραμείνει κάτοικος Βαρκελώνης και όπως έγραψε στο twtter «γεια σε όλους! Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για εμένα. Θα συνεχίσω τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια να αγωνίζομαι στην ομάδα που θέλω να είμαι... Με τους ανθρώπους που θέλω να είμαι και στο γήπεδο που θέλω να παίξω! Το Palau Blaugrana! Δέστε σφικτά τις ζώνες σας!»

Hola a tots culers! Avui es un dia molt important per mi! Seguiré almenys dues temporades mes al Club on vull estarAmb la gent que vull estar i a la pista on vull jugar! El Palau! Apreteu-vos els cinturons! La temporada vinent mes i millor#ForçaBarça #TH13 https://t.co/QLixM6AF4D

— Thomas Heurtel (@MT28APRIL) 5 Ιουλίου 2019