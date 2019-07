Επίσημα στην Μπαρτσελόνα ο Ντέιβις (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ ξεχώρισε με την παρουσία του στην Ζαλγκίρις την τελευταία διετία και οι Καταλανοί έκαναν αμέσως κίνηση για να τον αποκτήσουν, με το τέλος της φετινής σεζόν.

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν επίσημα τον 27χρονο παίκτη, ο οποίος θα υπογράψει διετές συμβόλαιο (μέχρι τις 30/06/21), μόλις περάσει και τα ιατρικά.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε κατά μέσο όρο 13.1 πόντους και 4.8 ριμπάουντ σε 73 παιχνίδια με την ομάδα του Κάουνας.

Agreement in principle for the addition of @Brandon_Davies0

27-year-old BYU graduate will wear the @FCBbasket jersey until 30 June 2021 once he has passed his medical

#ForçaBarça!

— Barça Basket (@FCBbasket) 4 Ιουλίου 2019