Ο 34χρονος Σέρβος φόργουορντ μέτρησε 13.9 πόντους και 3.2 ριμπάουντ μ.ό. στην EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο και πλέον θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Έτορε Μεσίνα.

Την είδηση γνωστοποίησε μέσω Twitter ο εκπρόσωπος του Μίτσοφ, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Vladimir Micov, extended his contract with Olimpia Milano for 2 more years! #BeoBasket

