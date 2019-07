Ο 24χρονος φόργουορντ αναζητά τον επόμενη προορισμό στην καριέρα του, μετά τη σεζόν στην ΤΣΣΚΑ και την Euroleague που κατέκτησε.

Ο Πίτερς έκανε την πρώτη του θητεία στην Ευρώπη, καθώς πήγε στη Μόσχα μετά από μια χρονιά στους Σανς και την θυγατρική τους ομάδα (2017-18).

Thank you, Alec!

Forward Alec Peters leaves our team upon expiration of his contract.#CSKAbasket pic.twitter.com/jC8ygt5Inh

— CSKA Moscow (@cskabasket) 1 Ιουλίου 2019