«Ανανέωσε με Εφές ο Άντερσον» (pic)

Τη σεζόν που πέρασε μέτρησε 4.8 πόντους και 2 ριμπάουντ στην Euroleague.

@AnadoluEfesSK pick up James Anderson's team option for 2019/20.

He will try to win the @EuroLeague next season. He averaged 4.8 ppg over 14.5 minutes during the regular season. pic.twitter.com/KjIyF7tYz9

— Iacopo De Santis (@IacopoDeSantis) 30 Ιουνίου 2019