Επίσημο: Στην Ζάλγκιρις Κάουνας ο Λεκαβίτσιους! (pic)

Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του βραχύσωμου πλέι μέικερ για τα επόμενα 1+1 χρόνια, με τον ίδιο να επιστρέφει στην ομάδα που ανδρώθηκε και αγωνίστηκε έως και το καλοκαίρι του 2017.

Τα δύο τελευταία χρόνια φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έχοντας σε 64 παιχνίδια 4 πόντους κατά μέσο όρο και 1,4 ασίστ.

Welcome back Lukas! After a two years in , Lukas #Lekavicius will be wearing the green-and-white of #Zalgiris once again! #Euroleague #ManoKomanda #MyTeam #Kaunas pic.twitter.com/dW2QkOsrFH

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 17 Ιουνίου 2019