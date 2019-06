«Υπογράφει στην Ζάλγκιρις ο Λεκαβίτσιους» (pic)

Ο Λιθουανός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας ανέφερε ότι ο «Λέκα» αποτελεί στόχο της Ζάλγκιρις και από τη στιγμή που θα γίνει free agent θα υπογράψει στην πρώην ομάδα του επιστρέφοντας στο Κάουνας.

Ουσιαστικά επιβεβαιώνει όλα τα ρεπορτάζ που ήθελαν τον Λεκαβίτσιους στην έξοδο του ΟΑΚΑ αφού δεν υπήρχε διάθεση ανανέωσης από πλευράς των «πρασίνων».

Zalgiris Kaunas was targeting Lukas Lekavicius for a while and since he became a free agent after winning Greek Championship, he most likely will sign with Zalgiris soon, sources confirmed.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 16 Ιουνίου 2019