Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Ρόι Κοέν από το «Sport5» η φιναλίστ της φετινής EuroLeague έχει συμφωνήσει με τον Αμερικανό φόργουορντ ο οποίος θα λάβει 1,1 εκατομμύρια ευρώ!

Ο Ο' Μπράιαντ αγωνίστηκε φέτος και στα 30 ματς της regular season έχοντας κατά μέσο όρο 10,6 πόντους και 5,9 ριμπάουντ!

Anadolu Efes made a 1.1m deal to Maccabi Tel Aviv's Johnny O'bryant. He tends to move to Turkey

— Roi Cohen (@RoiCohen99) 4 Ιουνίου 2019