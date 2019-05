Εντυπωσιακά καρφώματα είδαμε στο Final 4 της Euroleague. Οι διοργανωτές διάλεξαν τα 5 καλύτερα και φυσικά στην κορυφή βρίσκεται ο Ουίλ Κλάιμπερν που... ισοπέδωσε τον Ταβάρες.

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαΐου 2019