Σεραφέν: «Ήταν μια πραγματική ντροπή» (pic)

Η Αναντολού Εφές βρίσκεται πλέον μια νίκη μακριά από την πρόκρισή της στο Final 4 της Βιτόρια έπειτα από τον προ δυο ημερών θρίαμβο στο Palau Blaugrana και ο Γάλλος σέντερ κλήθηκε να σχολιάσει την... καθίζηση της Μπαρτσελόνα που αποτυπώνεται στο 68-102 από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

«Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ό,τι έγινε στο τρίτο παιχνίδι... Πρέπει να χρησιμεύσει ως κίνητρο για εμάς επειδή ήταν μια πραγματική ντροπή για εμάς και για τους οπαδούς μας» εξήγησε ο Κέβιν Σεραφέν στον καταταλανικό ραδιοφωνικό σταθμό RAC1.

Kevin Seraphin a RAC1: "És igual el què va passar el tercer partit. Ja no ho podem canviar. Ho hem de ver servir com una motivació sobre la que construir, perquè realment va ser una vergonya: per nosaltres i pels aficionats". pic.twitter.com/rIBDJw8pxL

