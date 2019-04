Αν είσαι καλύτερος νίκησε, αλλιώς...

Δεν ξέρω πόσοι πράσινοι έκαναν τη ίδια σκέψη χτες βράδυ μετά τα διπλά της Ζάλγκιρις και της Μπασκόνια. «Γιατί όχι κι εμείς;»

Δεν ξέρω επίσης πόσοι είναι στατιστικά απαισιόδοξοι: «Αφού βγήκαν χτες δυο διπλά σιγά μη βγει άλλο σήμερα».

Στην πραγματικότητα κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία και κάθε ομάδα τις δικές της δυνατότητες. Τα διπλά δε βγαίνουν ούτε με στατιστικές αναλύσεις, ούτε με αναλύσεις προβλέψεων, τα διπλά προκύπτουν ανάλογα με τον ιδρώτα και το μυαλό μέσα στο γήπεδο.

Τα περίφημα χρόνια των Αστεριών και της καθολικής επικράτησης της Πράσινης ομάδας λίγο μετρούσαν τα στατιστικά, οι ψυχολογίες και οι υπεραναλύσεις. Η ομάδα ήταν τόσο καλή, που μικρή σημασία είχε ο όρος «εκτός έδρας». Φυσικά το ΟΑΚΑ ήταν πάντα απόρθητο κάστρο και αν σε σειρά best of 5 ο Παναθηναϊκός τσιμπούσε διπλό τα πράγματα ήταν σκούρα για τον αντίπαλο. Αν όμως τσιμπούσε ο αντίπαλος διπλό, όπως η Μακάμπι μια φορά κι έναν καιρό, το ερώτημα ήταν απλό: Μπορούσε τότε η Μακάμπι να πάρει 3 σερί νίκες από εκείνον τον Παναθηναϊκό; Όπως αποδείχτηκε όχι.

Το ίδιο ερώτημα προκύπτει μετά από τα χθεσινά διπλά της Ζάλγκιρις και της Μπασκόνια και θα προκύψει μετά από πιθανό διπλό των Πρασίνων απόψε. Μπορεί η Ζάλγκιρις να νικήσει τρεις σερί φορές την Φενέρ, ώστε να μην επιστρέψει στην Πόλη; Μπορεί η Μπασκόνια να νικήσει τρεις σερί φορές την ΤΣΣΚΑ και να μην επιστρέψει στην Μόσχα; Κι αν ο Παναθηναϊκός πάρει απόψε διπλό, μπορεί να τελειώσει τη σειρά στην Αθήνα; Για να είμαι ειλικρινής από τα τρία σενάρια, το τελευταίο μού φαίνεται πιθανότερο των άλλων δύο λόγω ΟΑΚΑ κι ας μην είναι άπαρτο φρούριο πια.

Στην πραγματικότητα όμως οι πολύ καλές ομάδες αδιαφορούν για το εντός και το εκτός. Μπορούν να νικήσουν οπουδήποτε. Όπως ο Παναθηναϊκός κάποτε, όπως ο Ολυμπιακός πιο πρόσφατα, όπως ο Ομπράντοβιτς και ο Ιτούδης πάντα.

Στο Final 4 δεν πηγαίνουν ομάδες ούτε συμπτωματικά ούτε χαριστικά. Το νέο format της Euroleague είναι τόσο απαιτητικό και οι σειρές play off τόσο δύσκολες, που οι πραγματικά κορυφαίοι θα βρεθούν στην Βιτόρια. Επιτρέψτε μου να μην ασχοληθώ με τη συνωμοσιολογία περί Μπασκόνια και να επικεντρωθώ στην ουσία. Αν θέλετε να ασχοληθούμε με τη διαιτησία μπορούμε κάποια στιγμή αλλά τώρα όπως ορθά πράττει ο πολύπειρος Ρικ Πιτίνο πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με το γήπεδο.

Εκεί ο Καλάθης που έχει μπει στο στόχαστρο των αμυντικών πλάνων της Ρεάλ, όπως άλλωστε και όλων των αντιπάλων του Παναθηναϊκού πρέπει να έχει συμπαραστάτες. Οπωσδήποτε τον Λάνγκφορντ για σκοράρισμα και ασφαλές σουτ από μέση απόσταση κι οπωσδήποτε τον Παπαπέτρου ως ενδιάμεσο οργανωτή. Ειδικά ο Έλληνας forward, που αν και νεότατος, έχει μεγάλη πείρα ήδη σε do or die παιχνίδια πρέπει να βγει μπροστά και με ενέργεια σε άμυνα και ριμπάουντ και με επιθετικές πρωτοβουλίες και λογικά σουτ αλλά και ως «σκαλοπάτι» στη δημιουργία του Καλάθη.

Νομίζω ότι όσο αργεί ο Παναθηναϊκός να εκδηλώσει επιθέσεις κι όσα περισσότερα δευτερόλεπτα μένει η μπάλα στα χέρια του Νικ, τόσο το χειρότερο για τους Πράσινους. Θα κουράζεται κι ο ίδιος, θα θολώνει και θα παίρνει υπερβολικές προσπάθειες με ακίνητους συμπαίκτες στο τέλος.

Δεν ξέρω πόσες βολές θα βρει σήμερα η ομάδα του Πιτίνο αλλά σε όσες βρει πρέπει να είναι χειρουργικά εύστοχος αλλιώς… Τα τρίποντα ιδιαιτέρως λελογισμένα κι από κει και πέρα in Rick we trust.

Θεώρησα ιδιαίτερα αναχρονιστική κι ελαφρώς σεξιστική τη δήλωση του Σάρας μετά την πρώτη ταπεινωτική ήττα της Ζάλγκιρις από την Φενέρ. Θα μου πείτε, «ναι αλλά είχε αποτέλεσμα». Fair enough αλλά στο τέλος ξυρίζουν τον γαμπρό. Προτιμώ μια τοποθέτηση που πιστεύω ταιριάζει περισσότερο στον Ρικ Πιτίνο. Any given Sunday ή για να ακριβολογούμε any given game night η καλύτερη ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη να αποδείξει ποια είναι μέσα στο γήπεδο. Μπορεί να κλέψεις μια νίκη, ένα διπλό αλλά δεν μπορείς να κλέψεις μια ολόκληρη σειρά από μια καλύτερη ομάδα. Αν προκριθείς, τότε ήσουν εσύ η καλύτερη ομάδα κι αυτό είναι σκαλοπάτι τεράστιο για το μέλλον.