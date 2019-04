Ζάλγκιρις: Ο δρόμος προς τα playoffs (vid)

Αυτό που μέχρι πρότινος έδειχνε... αδιανόητο, εν τέλει έγινε πράξη στην 30ή αγωνιστική της regular season με το 86-93 επί της Ρεάλ για τη Ζάλγκιρις που ολοκλήρωσε ένα απίθανο comeback και προκρίθηκε στα playoffs όπου θα παίξει με τη Φενέρμπαχτσε με μειονέκτημα έδρας, έστω κι αν μέτρησε 7 ήττες φέτος στη Zalgirio Arena!

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους πέτυχε έξι συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά από καταβολής EuroLeague, επτά στα τελευταία οκτώ ματς και οκτώ στις τελευταίες 10 αναμετρήσεις της ενώ έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με τη Φενέρ.

Στο μεταξύ, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση παρουσίασε την πορεία των Λιθουανών ως τα playoffs

Road To The Playoffs: @bczalgiris

Click the link to see how Zalgiris made the postseason after one of most unprecedented runs in EuroLeague history https://t.co/bBCHFphBx5 pic.twitter.com/1J1hVKVP5Z

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Απριλίου 2019