Καλάθης: Έγραψε ιστορία με triple double!

Μόνο ένας παίκτης το είχε καταφέρει στο παρελθόν και μάλιστα δυο φορές!

Ο λόγος για τον Νίκολα Βούιτσιτς που μεγαλούργησε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και φόρεσε για ένα φεγγάρι τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας γράψει 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε παλαιότερη αναμέτρηση των Ισραηλινών με την Ολίμπια Λουμπλιάνας στις 30 Νοεμβρίου 2006.

Έκτοτε ουδείς έχει καταφέρει να γίνει ο δεύτερος μετά εκείνον με διψήφιο αριθμό σε τρεις στατιστικές κατηγορίες.

Το κατάφερε απόψε ο Νικ Καλάθης κόντρα στην Μπουντούστνοστ έχοντας 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 15 ασίστ στο 34' της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ.

Ο τελικός απολογισμός του: 11 πόντοι με 4/9 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ (8 αμυντικά - 3 επιθετικά), 18 ασίστ, 2 κλεψίματα, 6 λάθη και 29 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης στα 36:44 που έμεινε στο παρκέ.

Για την ιστορία, ο τελευταίος Έλληνας που έκανε triple double με ελληνική ομάδα ήταν ο Άγγελος Κορωνιός όταν πέτυχε 31 πόντους, μοίρασε 10 ασίστ και κατέβασε 10 ριμπάουντ σε αγώνα του Περιστερίου με τον Πανιώνιο (62-81) στις 11ης Απριλίου 1992.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα triple doubles στην ιστορία της EuroLeague - Κυπέλλου Πρωταθλητριών στο αφιέρωμα της EuroLeague Greece έπειτα από τον αγώνα με την Μπάμπεργκ όπου ο Καλάθης είχε χάσει την ευκαιρία να γίνει «τριπλός» για μια ασίστ.

Only the second player to get a Triple-Double in #EuroLeague history

Congrats @Nick_Calathes15 #TheRaceIsON pic.twitter.com/jdHGZVU7HW

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Απριλίου 2019