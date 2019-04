Πιτίνο στα ελληνικά: «Να είστε εδώ νωρίς αύριο»! (vid)

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας υποδέχονται την Μπουντούτσνοστ με φόντο την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague, εκεί όπου θα βρεθούν σε περίπτωση νίκης επί των φιλοξενούμενων.

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα έπειτα από τον αγώνα με τη Ρεάλ και να εξαργυρώσει το ντεμαράζ των τελευταίων εβδομάδων με τη συμμετοχή στα προημιτελικά και ο Ρικ Πιτίνο αναφέρθηκε στα αγαπημένα του deflections, στέλνοντας μήνυμα στους οπαδούς του «τριφυλλιού»

«Σημαντικοί παράγοντες κόντρα στην Μπουντούτσνοστ:

- Πρέπει να σταματήσουμε τους αιφνιδιασμούς τους

- Πρέπει επιτέλους να κάνουμε 35 deflections

- και το πιο σημαντικό, πρέπει να έλθετε νωρίς αύριο...»

«Να είστε εδώ νωρίς αύριο»!

@RealPitino : "Show up really early tomorrow".

Book your seat for the @EuroLeague home game against @KKBuducnostVOLI (4/4, 21:00) here: https://t.co/HhTOvJa5UC

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 3 Απριλίου 2019