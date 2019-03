Στο Μόναχο ακόμα μιλούν για το μεγάλο σουτ του Φινλανδού γκαρντ, ο οποίος κράτησε «ζωντανή» την Μπάγερν στο κυνήγι των playoffs έχοντας ωστόσο περιορισμένες πιθανότητες.

Η EuroLeague ετοίμασε ένα εξαιρετικό βίντεο, τη στιγμή που ο Κόπονεν ευστοχούσε στο σουτ της νίκης, με πολλαπλές λήψεις μέσα από τις εξέδρες του Audi Dome.

.@fcb_basketball keeps its season alive...



And Munich goes crazy!#GameON pic.twitter.com/Ou7nkZ2uA2

— EuroLeague (@EuroLeague) 25 Μαρτίου 2019