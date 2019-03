Θέαμα μοιράζει ο Τόμας κόντρα στην Αρμάνι.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο.

Απολαύστε την προσπάθεια του

@paobcgr are so quick in transition!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/iwsTKTTRKo

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2019