Ο Μπράντον Ντέιβις πρόσφερε θέαμα καρφώνοντας εντυπωσιακά στο καλάθι της Νταρουσάφακα.

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε τα βήματα και απογειώθηκε παρά την πίεση του Ζάνις Πέινερς.

Oh WOW!@Brandon_Davies0 hangs n the air for the BIG slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/63FLsT9uVP

— EuroLeague (@EuroLeague) 22 Μαρτίου 2019