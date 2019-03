Ο Ουίλ Κλάιμπερν σκόραρε συνεχόμενα καλάθια στην πρώτη περίοδο της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα δύο εξ αυτών ήρθαν με εντυπωσιακά καρφώματα κόντρα στην τουρκική άμυνα.

. @Da_Thrill21 explodes in the paint as he slams it home #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/RvdaOiLn7O

We could watch @Da_Thrill21 rattle the rim all day, he smashes the dunk home yet again #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/8FqT9dpXzM

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Μαρτίου 2019