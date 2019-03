Η τρέλα των Λιθουανών και ειδικότερα των φιλάθλων της Ζαλγκίρις για το μπάσκετ είναι γνωστή.

Για ακόμη ένα ματς η Zalgirio Arena είναι κατάμεστη, με τους φιλάθλους της ομάδας του Σάρας να θέλουν να σπρώξουν την ομάδα τους στη νίκη.

Δείτε τη φωτογραφία από το ματς με τη Μπάγερν

First quarter ends: #Zalgiris @fcb_basketball 22-20. After the first 3 scoreless minutes the greens got hot in the offense!pic.twitter.com/gMajTn5pIU

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 14 Μαρτίου 2019