Και επίσημα στην Χίμκι ο Τίμα! (pic)

Στην Χίμκι θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάνις Τίμα, αφού αφήνει τον Ολυμπιακό και θα αγωνιστεί δανείκος μέχρι το τέλος της σεζόν στην ομάδα της Ρωσίας. Η Χίμκι ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του παίκτη μέχρι το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση:

Янис Тимма игрок «Химок»! Латвийский форвард перешел в «Химки» на правах аренды до конца сезона / Latvian forward Janis Timma joins Khimki on the loan deal till the end of 2018/19 season. pic.twitter.com/VQpdl6v85r

— BC Khimki (@Khimkibasket) 13 Μαρτίου 2019