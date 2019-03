Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μύθος ετών 59! (vids)

Για τον Σέρβο κόουτς της Φενέρμπαχτσε, η φράση υψηλό επίπεδο είναι μια έννοια που, εν είδει προσδιορισμού, τον δείχνει. Όσον αφορά στην προπονητική, ο ίδιος είναι το υψηλό επίπεδο.

«Έχω την αίσθηση ότι ο Ομπράντοβιτς είναι ένα τεράστιο ταλέντο στην προπονητική. Η σκληρή δουλειά και η εμπειρία που θα αποκτήσει στη συνέχεια θα τον κάνουν αυθεντία!» δήλωνε προφητικά ο προφέσορ Άτσα Νίκολιτς για τον Ζοτς πολύ πριν εξελιχτεί στον κορυφαίο προπονητή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Λίγο αργότερα ο Μπόζινταρ Μάλκοβιτς ήταν εκείνος που διερρήγνυε τα ιμάτια του για την αξία του συμπατριώτη του. «Είναι μόλις 32 χρονών αλλά είναι σπουδαίος προπονητής. Αν αποτύχει, ελάτε να με πυροβολήσετε!» δήλωνε ευθαρσώς ο Μπόζα το 1993, όταν δέχθηκε πρόταση από την Μπανταλόνα αλλά επειδή δεσμευόταν με συμβόλαιο με τη Λιμόζ και δεν μπορούσε να την δεχθεί, πρότεινε στους Καταλανούς τον Ομπράντοβιτς! Μάλλον κάτι θα… έβλεπαν στο πρόσωπο του Ζοτς. Και τελικά, δεν είχαν άδικο.

Για να φτάσουμε όμως εδώ, στο σημείο δηλαδή ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε να εμπνέει το δέος σε όλους τους ανθρώπους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, πρέπει να ξεκινήσουμε από το καλοκαίρι του 1991, όταν μια κουβέντα με τον αθλητικό διευθυντή της Παρτίζαν, Ντράγκαν Κιτσάνοβιτς άλλαξε για πάντα τον ρου της μπασκετικής ιστορίας! Ενώ, λοιπόν, συμμετείχε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής Γιουγκοσλαβίας ενόψει Ευρωμπάσκετ, ο Ομπράντοβιτς τερμάτισε την καριέρα του για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Βελιγραδίου.

Τη σεζόν 1991-'92, ο έκατσε στον πάγκο της Παρτίζαν. Ένα από τα πράγματα που ζήτησε ήταν η παρουσία του Άτσα Νίκολιτς στο τεχνικό τιμ, σε ρόλο τεχνικού συμβούλου! Ο προφέσορ Νίκολιτς, ο «πατέρας» του μπάσκετ στην Γιουγκοσλαβία, είχε ήδη διατελέσει σύμβουλος του Μπόγκταν Τάνιεβιτς στη Στεφανέλ Τριέστε και του Μπόζινταρ Μάλκοβιτς στην Γιουγκοπλάστικα που έκανε το three-peat στο Πρωταθλητριών.

Οι δυο τους ξεκίνησαν να «χτίζουν» τη νέα Παρτίζαν που είχε στο ρόστερ της δύο διεθνείς, τον πόιντ γκαρντ Σάσα Τζόρτζεβιτς και τον σούτινγκ γκαρντ Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς, οι οποίοι είχαν ήδη στεφθεί πρωταθλητές Ευρώπης. Κατά τα άλλα, τίποτα ιδιαίτερο. Στις θέσεις των φόργουορντ υπήρχε ο Ίβο Νάκιτς, ο οποίος όμως είχε το μυαλό του στην Κροατία όπου μαινόταν ο πόλεμος! Ο Σλάβισα Κοπρίβιτσα και Ζέλικο Ρέμπρατσα συμπλήρωναν την φροντ λάιν της Παρτίζαν. Ο μεν Κοπρίβιτσα ήταν μέλος της φουρνιάς των πλάβι που κατέκτησε το χρυσό στο Ευρωμπάσκετ Εφήβων στο Μπόρμπιο της Ιταλίας, το 1987.

«Από το 1984, όταν έφτασα στο Βελιγράδι, ξεκίνησα να κρατώ σημειώσεις έπειτα από κάθε προπόνηση. Ήμουν σίγουρος ότι μια μέρα θα προπονήσω μια ομάδα! Ήταν η μεγάλη μου επιθυμία. Επομένως, η απόφασή μου να τερματίσω την καριέρα μου ως παίκτης δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη!» ανέφερε σχετικά ο Ζοτς, δικαιολογώντας την απόφασή του να «κόψει» το μπάσκετ και να πιάσει το πινακάκι του προπονητή. Οι εξελίξεις των δικαίωσαν αφού η σεζόν τελείωσε με ένα απίστευτο τριπλ-κράουν για την Παρτίζαν που κατέκτησε Πρωτάθλημα, Κύπελλο και το Πρωταθλητριών στην Κωνσταντινούπολη, με το αξέχαστο τρίποντο του Τζόρτζεβιτς κόντρα στην Μπανταλόνα!

Το καλοκαίρι του 1999 άλλαξε για πάντα τη ζωή τόσο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όσο και την ιστορία του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήρθε σε συμφωνία με τον Σέρβο προπονητή. Ο Ζοτς έμεινε στην Ελλάδα μέχρι το 2012 και έφτασε το «τριφύλλι» στο υψηλότερο επίπεδο! Με τον Ομπράντοβιτς στον πάγκο του ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε πέντε φορές την κατάκτηση της EuroLeague (2000, 2002, 2007, 2009, 2011), 11 πρωταθλήματα Ελλάδας και 7 Κύπελλα! Το κεφάλαιο «Παναθηναϊκός» έκλεισε για τον Ομπράντοβιτς το 2012. Έπειτα από έναν χρόνο εκτός πάγκων ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε που επί ημερών του μετράει τέσσερις συνεχόμενες παρουσίες σε Final 4 και τρεις συμμετοχές σε τελικούς, καθώς κι έναν τίτλο, εκείνον του 2017 στην Πόλη απέναντι στον Ολυμπιακό.

Η ιστορία συνεχίζει να γράφει για τον 59χρονο Ζέλικο Ομπράντοβιτς που ξεπερνάει σε Κύπελλα Πρωταθλητριών τους Έτορε Μεσίνα (4),Ντούσαν Ίβκοβιτς (2) και Πίνι Γκέρσον (2) μαζί!

Το παλμαρέ του

9 EuroLeague (1992, 1994, 1995, 2000, 2002, 2007, 2009, 2011, 2017)

2 Saporta Cup (1997, 1999)

4 Πρωταθλήματα Τουρκίας (2014, 2016-18)

2 Κύπελλα Τουρκίας (2016, 2019)

3 President's Cup Τουρκίας (2013, 2016, 2017)

11 Πρωταθλήματα Ελλάδας (2000, 2001, 2003–2011)

7 Κύπελλα Ελλάδας (2003, 2005–2009, 2012)

1 Super Cup Ιταλίας (1997)

1 Πρωτάθλημα Γιουγκοσλαβίας (1992)

1 Κύπελλο Γιουγκοσλαβίας (1992)

Bonus

-3 φορές EuroLeague Coach of the Year (2007, 2011, 2017)

-4 φορές Coach of the Year στην Α1 (2000, 2007, 2009, 2011)

-50 Greatest EuroLeague Contributors