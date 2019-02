Τέλος ο Μποστ από τη Χίμκι (pic)

Ο Μποστ αποχώρησε από τη Χίμκι έχοντας 7.9 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.3 λάθη σε 23 συμμετοχές στη regular season της EuroLeague.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στις Μπουντούτσνοστ, Τράμπζονσπορ, Ζιελόνα Γκόρα, Μονακό, Ζάλγκιρις και πλέον είναι ελεύθερος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Ди Бост покидает «Химки» / BC Khimki and American guard Dee Bost terminate contract on mutual agreement. Thanks for everything, Dee! pic.twitter.com/6iZj65G7i6

— BC Khimki (@Khimkibasket) 27 Φεβρουαρίου 2019