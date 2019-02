Τέλος από την Χίμκι ο Γκριν! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε φέτος σε 11 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 4,3 πόντους, 1,2 ριμπάουντ με 42% στα δίποντα, 26% στα τρίποντα και 75% στις βολές.

Η Χίμκι που θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ την επόμενη εβδομάδα στο ΟΑΚΑ, ανακοίνωσε την αποδέσμευση του παίκτη, ο οποίος θα αναζητήσει σε άλλη ομάδα τη συνέχεια της καριέρας του.

Гарлон Грин покидает «Химки» / We thank @G650G for the time he spent with the team! pic.twitter.com/4nUTgYE1th

— BC Khimki (@Khimkibasket) 14 Φεβρουαρίου 2019