Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επιβλήθηκε των «πράσινων» με σκορ 85-66, ανέβηκε στο 19-3 στην κατάταξη και σφράγισε την πρόκρισή της στα playoffs της EuroLeague ενώ απομένουν 8 αγωνιστικές για το φινάλε της regular season.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση της EuroLeague

Marching ON!@FBBasketbol are the first team to qualify for The Playoffs!#GameON pic.twitter.com/KxrWTTyXfX

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Φεβρουαρίου 2019