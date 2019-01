Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έκανε άσχημο ξεκίνημα στο ματς (6-20, 8'), αλλά σταδιακά πίεζε τους Γερμανούς, με αποτέλεσμα να κάνει ένα σερί 10-0 στο τέλος και να νικήσει.

Οι παίκτες του Ντέγιαν Ράντονιτς έπαθαν... μπλακ άουτ και κατέστρεψαν ό,τι «έχτιζαν» μέσα σε πέντε λεπτά, αφού οι γηπεδούχοι σκόραραν όπως ήθελαν μέσα στη ρακέτα.

Έντονα τα νεύρα στην τέταρτη περίοδο, με τους προπονητές να παίρνουν από μία τεχνική ποινή, ενώ οι φιλοξενούμενοι «έχασαν» τον Μάοντο Λο στο 31' με τραυματισμό στο πόδι.

Κόπονεν και Ντέντοβιτς έκαναν καλή δουλειά για την Μπάγερν (12 πόντοι έκαστος), όπως και οι Γιόβιτς, Ουίλιαμς και Ραντόσεβιτς.

Το ματς

Η Μπάγερν μπήκε πολύ επιθετικά στο ματς και προηγήθηκε με 3-10 (5'), για να πάει σε διψήφια διαφορά λίγο αργότερα (6-20, 8'), με τον Ροντρίγκεθ να μειώνει με σερί (13-20, 10'). Με νέο σερί η ομάδα του Ιτούδη πλησίασε στο σκορ (19-22, 12') και βρήκε λύσεις μέσα από τα ριμπάουντ (19-12), με τον Χάκετ να ισοφαρίζει (35-35, 18'), λίγο πριν το ημίχρονο (35-37, 20').

Η ΤΣΣΚΑ συνέχιζε να κυριαρχεί στα ριμπάουντ, αλλά και να «κυνηγά» στο σκορ (42-48, 25'), με τους Γερμανούς να μην χάνουν τον έλεγχο και όντας πιο εύστοχοι, έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 52-57, με καλάθι του Κόπονεν στη λήξη.

Οι Ρώσοι έφτασαν ξανά στην ισοφάριση μετά το αντιαθλητικό του Κόπονεν στον Μπολομπόι (59-59, 33') και πέρασαν για πρώτη φορά μπροστά στο 34' (61-60). Λίγο αργότερα η ΤΣΣΚΑ έκανε σερί 10-0 (από 65-64, 35' σε 75-64, 38'), με τον Χάκετ να επισφραγίζει το τελικό 77-70.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Μπάγερν έπαθε... μπλακ άουτ στο τέλος, ενώ η ΤΣΣΚΑ πήρε 14 περισσότερα ριμπάουντ και πέτυχε 20 πόντους από τα 11 λάθη των Γερμανών.

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Κλάιμπερν σταμάτησε στους 20 πόντους και πήρε 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπολομπόι έδωσε λύσεις στο τέλος.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Χάκετ (12π.) και Ροντρίγκεθ (11π., 6ασ.) βοήθησαν σημαντικά.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Αμάιζε και Μπαρτέλ δεν ήταν σε καλή βραδιά.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το σερί 10-0 της ΤΣΣΚΑ στο τέλος και το τρίποντο του Ροντρίγκεθ για το 75-64 έβαλε τέλος στα όνειρα της Μπάγερν.

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η ΤΣΣΚΑ το άσχημο ξεκίνημα, η Μπάγερν τα ριμπάουντ, ειδικά τα επιθετικά.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το τρίποντο του Μπολομπόι από το... σπίτι του!

From WAY downtown!@Bolomboy21 nails it with the shot clock expiring #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/3A10EYo4t1

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Ιανουαρίου 2019