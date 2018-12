Είναι... τρελός ο Φακούντο Καμπάτσο και δεν σταματά να βάζει buzzer beater τριποντάρες.

Λίγες μέρες μετά το τρίποντο από το... σπίτι του κόντρα στη Μπάρτσα, κατάφερε να σκοράρει και πάλι στη λήξη κόντρα στη Μπάγερν.

Μόνο που αυτή τη φορά ήταν πολύ πο κοντά.

Rampant @RMBaloncesto @facucampazzo hits the TRIPLE of the half-time buzzer!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/PBxWIeBjIK

— EuroLeague (@EuroLeague) 21 Δεκεμβρίου 2018